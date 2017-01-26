ABC: Трамп заявил, что дети нелегальных иммигрантов могут не опасаться депортации

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Дети иммигрантов, нелегально проникших на территорию Соединенных Штатов, могут не бояться, что их депортируют. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании ABC.

"Они не должны беспокоиться", - сказал он, говоря о детях нелегальных иммигрантов, которых незаконным образом привезли в страну их родители. Хозяин Белого дома добавил, что у него "большое сердце", и он "позаботится обо всех".

Трамп также отметил, что "в течение ближайших четырех недель" представит свой план иммиграционной реформы.

Во время предвыборной кампании он заявлял о намерении депортировать иностранцев, попавших в Соединенные Штаты незаконным путем и причастных к совершению правонарушений на территории страны. Впоследствии республиканец уточнил, что не допустит иммиграции из "стран - источников терроризма", не называя при этом конкретных государств.