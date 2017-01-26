Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: Трамп заявил, что дети нелегальных иммигрантов могут не опасаться депортации

Международная панорама
26 января, 6:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Во время предвыборной кампании президент заявлял о намерении депортировать иностранцев, попавших в Соединенные Штаты незаконным путем и причастных к совершению правонарушений
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Дети иммигрантов, нелегально проникших на территорию Соединенных Штатов, могут не бояться, что их депортируют. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании ABC.

"Они не должны беспокоиться", - сказал он, говоря о детях нелегальных иммигрантов, которых незаконным образом привезли в страну их родители. Хозяин Белого дома добавил, что у него "большое сердце", и он "позаботится обо всех".

Трамп также отметил, что "в течение ближайших четырех недель" представит свой план иммиграционной реформы.

Во время предвыборной кампании он заявлял о намерении депортировать иностранцев, попавших в Соединенные Штаты незаконным путем и причастных к совершению правонарушений на территории страны. Впоследствии республиканец уточнил, что не допустит иммиграции из "стран - источников терроризма", не называя при этом конкретных государств.

Смотрите также

Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
Трамп намерен на 120 дней приостановить программу приема беженцев в США
Трамп: строительство стены на границе с Мексикой начнется немедленно
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
3
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программе
4
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
5
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
6
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
7
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
Темы дня
Реклама