Держатели грин-карт семи ближневосточных стран не смогут въезжать в США

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Обладатели так называемых грин-карт также подпадают под ограничение на въезд в США для граждан стран с преимущественно мусульманским население, подписанное на этой неделе президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности.
"Он (указ) будет препятствовать въезду владельцев грин-карт", - ответила на запрос агентства представитель министерства Джиллиан Кристенсен. По сведениям агентства Reuters, речь идет о семи ближневосточных странах, не уточняя их названия, где большинство населения исповедует ислам.
В среду главой государства были подписаны два документа, направленные на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля. Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию. В соответствии с текстом второго указа, Трамп ограничил на 90 дней въезд лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, однако о каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется.