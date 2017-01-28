WP: Нобелевские лауреаты выступили против миграционной политики Трампа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. 11 Нобелевских лауреатов и тысячи других известных ученых подписали петицию против указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда для мигрантов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, петиция была создана и распространена еще 26 января, до издания президентского указа. К 27 января документ подписали Нобелевские лауреаты, медалисты Филдсовской премии, члены Национальной академии наук США, обладатели медалей Джона Бейтса Кларка, а также стипендиат Мак-Артура. Существует вероятность, что к протесту присоединятся зарубежные академики, которые могут бойкотировать конференции и научные съезды в США в будущем. Кроме того, иностранные студенты обеспокоены, что не смогут продолжить обучение, если они уедут за пределы США, передает издание.

В петиции действия президента США расцениваются как "дискриминационные", "наносящие ущерб национальным интересам США" и "возлагающие чрезмерное бремя на американское общество".

За последние дни глава американского государства подписал три указа, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В пятницу Трамп подписал указ о приостановке программы размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят не более 50 тыс. беженцев.