Опрос: более половины японцев опасаются ухудшения отношений с США

ТОКИО, 29 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Более половины японцев опасаются, что отношения с США могут измениться в худшую сторону. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo.

Так, подобные опасения разделяют 54,6% респондентов; при этом 34,4% опрошенных уверены, что отношения никак не изменятся, а на их улучшение надеются 4,5%. Еще в ноябре такие опасения испытывали всего 37% респондентов. При этом 83,8% участников опроса обеспокоены тем, что курс администрации США во главе с Дональдом Трампом может привести к нестабильности в мире. Не испытывают таких опасений 13,1% респондентов.

Согласно этому же опросу, уровень поддержки кабинета премьер-министра Синдзо Абэ вырос до 59,6%, что на 4,8 процентного пункта больше показателя за прошлый месяц. 63,3% респондентов также высказались за создание юридической базы, позволяющей в будущем императорам Японии при жизни отрекаться от престола. Правительство страны нацелено на принятие закона, позволяющего сделать исключение лишь для действующего монарха Акихито.

Победа Трампа на выборах президента США стала неожиданностью для многих в Японии. Правительство предпринимает усилия для установления с ним и его командой хороших отношений, для чего уже 17 ноября Абэ встретился с ним в Нью-Йорке.

В диалоге с Вашингтоном Токио более всего волнуют два вопроса: будущее японско-американского альянса и судьба соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Японию за то, что эта страна, по его словам, тратит недостаточно средств на содержание американских военных баз на своей территории. Вступив в должность, новый президент США также подписал указ о выходе из числа стран - участниц ТТП.

В субботу лидеры двух стран провели первые после инаугурации Трампа телефонные переговоры, в ходе которых условились встретиться 10 февраля в Вашингтоне. Они также подтвердили важность японско-американского альянса.