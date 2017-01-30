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Власти Великобритании не отменяли приглашение Трампа посетить страну

Международная панорама
30 января, 12:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
В то же время электронную петицию под названием "Не допустить государственного визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство" к настоящему времени подписали порядка миллиона человек
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ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Соединенное Королевство с государственным визитом остается в силе. Об этом заявил официальный представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит в связи с набирающей обороты общественной кампанией с целью воспрепятствовать этой поездке.

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"Было направлено приглашение, и оно было принято", - сообщил он, подчеркнув, что позиция официального Лондона в отношении госвизита нового хозяина Белого дома остается неизменной.

Приглашение посетить Великобританию с государственным визитом в этом году, подписанное королевой Елизаветой II, Трампу передала премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с главой администрации США в Белом доме в минувшую пятницу.

Тем временем электронную петицию под названием "Не допустить государственного визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство" к настоящему времени подписали порядка миллиона человек. В тексте прошения указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом".

По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским". "По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа.

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена. Тереза Мэй отдала распоряжение главам МИД и МВД Борису Джонсону и Эмбер Радд связаться со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы выразить озабоченность относительно введения запрета на въезд граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

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