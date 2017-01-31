Times: в Букингемском дворце недовольны Терезой Мэй из-за приглашения Трампа в Лондон

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лично настояла на том, чтобы королева Елизавета II направила официальное приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Лондон с госвизитом практически сразу после инаугурации. Поспешив с приглашением, премьер поставила королеву в крайне трудную ситуацию, пишет газета The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце и Форин оффисе.
"Было бы гораздо мудрее подождать и увидеть, каким президентом он окажется, прежде чем советовать королеве приглашать его. Сейчас Ее Величество поставлена в крайне трудное положение", - цитирует издание известного британского дипломата сэра Питера Рикеттса, назвавшего приглашение "преждевременным". Он считает, что теперь из-за действий правительства королева оказалась вовлечена в политические разногласия, что нарушает существующие обычаи. По мнению дипломата, Мэй должна в кратчайшие сроки исправить ситуацию, угрожающую чести королевской семьи.
Приглашение президента США с госвизитом в Соединенное Королевство в первый же год после инаугурации является беспрецедентным, пишет Times. Издание приводит таблицу с указанием времени, которое прошло с инаугурации того или иного президента США до его первого визита в Лондон. У Рональда Рейгана это 17 месяцев, у Джорджа Буша-старшего - четыре, у Билла Клинтона - 17. При этом все эти три визита не были государственными (не предполагали посещение страны по приглашению монарха и размещение в Букингемском дворце - прим. ТАСС).
Джордж Буш-младший посетил Великобританию с госвизитом лишь через 2 года и 8 месяцев после инаугурации, Барак Обама - через 2 года и 4 месяца. Трамп же был удостоен чести быть принятым в Лондоне с государственным визитом в первый же год после вступления в должность. Рикеттс задается вопросом, заслуживает ли нынешний президент США такой чести.
Источник в окружении королевы сообщил изданию, что именно Мэй стала главным инициатором столь опрометчивого шага и лично посоветовала королеве пригласить Трампа. По данным издания, в Букингемском дворце крайне разочарованы тем, что королева оказалась в это втянута, так как миллионы британцев подписали петицию против госвизита президента США, в 30 британских городах прошли многотысячные акции протеста против иммиграционных указов Трампа. Лишь в понедельник британским МИД и МВД удалось достичь договоренностей с американской стороной о том, что указы Трампа о приостановке программы размещения беженцев и об ограничении на въезд в США не отразятся негативным образом на подданных Ее Величества.