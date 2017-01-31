Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Times: в Букингемском дворце недовольны Терезой Мэй из-за приглашения Трампа в Лондон

Международная панорама
31 января, 5:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Сообщается, что британский премьер стала главным инициатором такого шага и лично посоветовала королеве пригласить американского лидера
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лично настояла на том, чтобы королева Елизавета II направила официальное приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Лондон с госвизитом практически сразу после инаугурации. Поспешив с приглашением, премьер поставила королеву в крайне трудную ситуацию, пишет газета The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце и Форин оффисе.

Смотрите также

Под петицией об отмене госвизита Трампа в Великобританию поставлено более 1,5 млн подписей
Акции протеста против иммиграционного указа Трампа прошли в 30 британских городах
Мэй: приглашение президенту США посетить Великобританию остается в силе
Глава МИД Великобритании назвал миграционную политику Трампа "чрезвычайно спорной"

"Было бы гораздо мудрее подождать и увидеть, каким президентом он окажется, прежде чем советовать королеве приглашать его. Сейчас Ее Величество поставлена в крайне трудное положение", - цитирует издание известного британского дипломата сэра Питера Рикеттса, назвавшего приглашение "преждевременным". Он считает, что теперь из-за действий правительства королева оказалась вовлечена в политические разногласия, что нарушает существующие обычаи. По мнению дипломата, Мэй должна в кратчайшие сроки исправить ситуацию, угрожающую чести королевской семьи.

Приглашение президента США с госвизитом в Соединенное Королевство в первый же год после инаугурации является беспрецедентным, пишет Times. Издание приводит таблицу с указанием времени, которое прошло с инаугурации того или иного президента США до его первого визита в Лондон. У Рональда Рейгана это 17 месяцев, у Джорджа Буша-старшего - четыре, у Билла Клинтона - 17. При этом все эти три визита не были государственными (не предполагали посещение страны по приглашению монарха и размещение в Букингемском дворце - прим. ТАСС).

Джордж Буш-младший посетил Великобританию с госвизитом лишь через 2 года и 8 месяцев после инаугурации, Барак Обама - через 2 года и 4 месяца. Трамп же был удостоен чести быть принятым в Лондоне с государственным визитом в первый же год после вступления в должность. Рикеттс задается вопросом, заслуживает ли нынешний президент США такой чести.

Источник в окружении королевы сообщил изданию, что именно Мэй стала главным инициатором столь опрометчивого шага и лично посоветовала королеве пригласить Трампа. По данным издания, в Букингемском дворце крайне разочарованы тем, что королева оказалась в это втянута, так как миллионы британцев подписали петицию против госвизита президента США, в 30 британских городах прошли многотысячные акции протеста против иммиграционных указов Трампа. Лишь в понедельник британским МИД и МВД удалось достичь договоренностей с американской стороной о том, что указы Трампа о приостановке программы размещения беженцев и об ограничении на въезд в США не отразятся негативным образом на подданных Ее Величества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Обама поддержал протесты против указов Трампа
4
Депутат Рады обвинил Порошенко в попытках присвоить нефтегазовый бизнес Ахметова
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некуда
7
Первая попытка японского грузового корабля убрать мусор с орбиты Земли провалилась
Темы дня
Реклама