Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей Авдеевки

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей города Авдеевка Донецкой области в связи с обострением ситуации в этом районе Донбасса.

"Прямо сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки... Ситуация становится все более критичной", - сообщил в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей.

Однако, утверждает "112. Украина", пока никто не спешит покидать свои дома. "Местные (жители) сказали, что их уведомили об эвакуации по желанию, но никто пока не едет", - передает корреспондент телеканала.

В Авдеевке с населением около 35 тысяч человек из-за обострения ситуации вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе объявлено чрезвычайное положение. В городе обесточены Авдеевский коксохимический завод, нет электроснабжения, тепла и частично водоснабжения, отсутствует связь. Не работает находящаяся поблизости Донецкая фильтровальная станция. В провозглашенной Донецкой народной республике в обстреле и последовавшей остановке ДФС обвинили украинскую сторону.

Вооруженные столкновения вдоль линии соприкосновения в районе Авдеевки и Ясиноватой продолжаются уже третьи сутки. Стороны обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах, в том числе из систем залпового огня "Град".

По данным представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, украинские военные за двое суток потеряли убитыми около 80 человек, примерно столько же получили ранения. Потери ополченцев, по его данным, составляют четверо человек погибшими и семеро ранеными. Кроме того, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

По данным оборонного ведомства ДНР, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне Ясиноватой, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что утром во вторник прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.