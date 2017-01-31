Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей Авдеевки

Международная панорама
31 января, 13:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, января. /ТАСС
Из-за обострения ситуации вдоль линии соприкосновения в городе объявлено чрезвычайное положение
Поделиться
Материал из 1 страницы
Авдеевский коксохимический завод

Авдеевский коксохимический завод

© EPA/ALEXEY FURMAN

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей города Авдеевка Донецкой области в связи с обострением ситуации в этом районе Донбасса.

"Прямо сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки... Ситуация становится все более критичной", - сообщил в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей.

Однако, утверждает "112. Украина", пока никто не спешит покидать свои дома. "Местные (жители) сказали, что их уведомили об эвакуации по желанию, но никто пока не едет", - передает корреспондент телеканала.

В Авдеевке с населением около 35 тысяч человек из-за обострения ситуации вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе объявлено чрезвычайное положение. В городе обесточены Авдеевский коксохимический завод, нет электроснабжения, тепла и частично водоснабжения, отсутствует связь. Не работает находящаяся поблизости Донецкая фильтровальная станция. В провозглашенной Донецкой народной республике в обстреле и последовавшей остановке ДФС обвинили украинскую сторону.

Вооруженные столкновения вдоль линии соприкосновения в районе Авдеевки и Ясиноватой продолжаются уже третьи сутки. Стороны обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах, в том числе из систем залпового огня "Град".

Смотрите также
Президент Украины Петр Порошенко
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу

По данным представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, украинские военные за двое суток потеряли убитыми около 80 человек, примерно столько же получили ранения. Потери ополченцев, по его данным, составляют четверо человек погибшими и семеро ранеными. Кроме того, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

По данным оборонного ведомства ДНР, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне Ясиноватой, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что утром во вторник прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.

Смотрите также

Песков: Москва, Париж и Берлин должны усилить нажим на Киев для выполнения "Минска-2"
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
Меркель: ситуация на линии контакта в Донбассе вызывает серьезные опасения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале
6
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
7
НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моря
Темы дня
Реклама