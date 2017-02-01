Контактная группа по Украине обсудит эскалацию конфликта в Донбассе

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине состоится в среду, 1 февраля, в Минске на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе.

Несмотря на достигнутую сторонами в преддверии Нового года договоренность о прекращении огня, режим тишины продержался всего несколько дней. Во второй половине января эскалация конфликта в Донбассе достигла таких масштабов, что специальный представитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик был вынужден выступить с заявлением, в котором выразил обеспокоенность активизацией обстрелов, в результате которых погибли как минимум шесть мирных жителей, и призвал стороны остановить эту тревожную тенденцию.

О нарастающей эскалации конфликта предупреждал на состоявшемся неделю назад заседании Постоянного совета ОБСЕ и постпред России Александр Лукашевич.

В последние же дни попытка украинских подразделений занять территорию, находящуюся под контролем ополченцев, вылилась в кровопролитные бои, привела почти к сотне погибших и разрушению жизненно важных инфраструктурных объектов вдоль линии соприкосновения. В ряде населенных пунктов сложилось чрезвычайное положение. В Авдеевке, где 35 тысяч жителей остались без электричества, тепла, связи и водоснабжения, была объявлена частичная эвакуация населения.

Пиар-акция?

В понедельник вечером президент Украины Петр Порошенко вышел с инициативой созвать в связи со сложившейся ситуацией чрезвычайное заседание контактной группы, а на следующий день дал поручение вынести вопрос по Авдеевке на рассмотрение Совета безопасности ООН. Президент Украины сообщил, что обратился также в ОБСЕ, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и проинформировал партнеров в США, ЕС и НАТО.

В провозглашенных республиках идею срочно созвать Контактную группу при том, что уже на следующий день должна состояться ее плановая встреча, назвали пиар-акцией.

"Действия Вооруженных сил Украины и украинского президента - хорошо срежиссированная акция, призванная обратить внимание мира на Украину. По сути, это пиар на крови", - заявил полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что почти неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцировали жесткие столкновения по всей линии фронта, используя при этом танки и тяжелую артиллерию. "Уверен, - сказал он, - что верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины осведомлен о действиях собственной армии и лично отдает приказы".

Срыв договоренностей

Контактная группа на протяжении двух лет вынуждена постоянно возвращаться к одним и тем же вопросам. Уже десять раз стороны договаривались прекратить огонь, несколько раз отводили вооружения от линии соприкосновения, тем не менее тема безопасности практически не уходит с повестки дня переговорщиков.

Много раз в течение января срывались запланированные мероприятия по созданию зон безопасности на линии конфликта. 21 января в Золотом и Петровском из-за обстрелов украинской стороны не удалось осуществить запланированное разминирование. 25 января в очередной раз было сорвано разведение сил у Станицы Луганской.

Замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, 21 января посетивший с инспекцией Донбасс, зафиксировал возведение украинской стороной вопреки минским договоренностям новых военных объектов вблизи населенных пунктов и Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Обращали внимание на этот факт и представители ДНР. По данным командования республики, украинские силовики переместили свои позиции в запрещенную Минскими договоренностями зону в районе Донецкой фильтровальной станции, а свой наблюдательный блокпост расположили в 200 метрах от ДФС при допустимой дальности в 1,5 км.

Ответственность на Киеве

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на состоявшемся на прошлой неделе заседании Постоянного совета Организации указывал, что именно на Киеве лежит ответственность за нарастающее обострение ситуации на линии соприкосновения.

"ВСУ снова сорвали разведение сил в Станице Луганской, намеченное на 25 января. 20 января камера СММ зафиксировала стрельбу из крупнокалиберных орудий с позиций силовиков внутри участка разведения. На следующий день наблюдатели видели украинских военных на автомобилях в районе разведения сил в Золотом", - перечислил Лукашевич.

Он также привел данные СММ, которые свидетельствуют, что положения комплекса мер, касающиеся отвода техники, нарушают преимущественно ВСУ. Так, за период 28 сентября 2016 года - 23 января 2017 года в "зоне безопасности" наблюдателями обнаружены 496 единиц тяжелых вооружений силовиков, а на украинских складах находится лишь 6% отведенной техники.

Представитель РФ обратил внимание на многочисленные зафиксированные СММ факты разрушений домов в населенных пунктах Донбасса в результате обстрелов украинскими силовиками. А "последние бравурные заявления украинского руководства о захвате дополнительной территории в районе Светлодарск - Дебальцево еще раз доказывают, по чьей инициативе и с какими целями произошло обострение в этом районе", подчеркивал Лукашевич.

Все эти действия, заявлял постпред, свидетельствуют о том, что Киев не нацелен на установление мира в регионе. "Выполнение аспектов минских договоренностей в плане прекращения боевых действий, отвода сил и средств предполагает фактическую отмену карательной операции - т.н. "АТО", - отмечал он. Однако "без политической воли Киева это сделать невозможно", считает Лукашевич.

Усилить нажим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение обстановки в Донбассе, сообщил во вторник, что у Москвы есть достоверные данные о том, что в понедельник со стороны националистических добровольческих батальонов была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса.

"Они (эти отряды) перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию... В результате после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции", - пояснил он.

Эта атака на ополченцев Донбасса, по мнению Кремля, свидетельствует "о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять м

инские договоренности". Песков также отметил, что это похоже на попытку Киева отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации на Украине.

"Подобные агрессивные действия... подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей", - сказал Песков, подчеркнув крайнюю обеспокоенность Москвы происходящим. "Мы глубоко сожалеем, что руководство Украины сознательно идет на отказ от реализации этих договоренностей, несмотря на то, что под текстом этих договоренностей стоит подпись президента Украины", - добавил он.

В этой ситуации представитель кремля призвал страны - гаранты минских соглашений обратить внимание на позицию Киева. "Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и нажим в данном случае на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах", - заявил пресс-секретарь президента РФ.