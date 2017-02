Многотысячная демонстрация против госвизита Трампа проходит в Лондоне

ЛОНДОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Тысячи активистов, протестующих против будущего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, вышли в субботу на улицы Лондона. Организаторами марша выступили Stop The War Coalition (коалиция "Остановите войну") - левоориентированная общественная организация, устраивающая массовые акции протеста в основном против военных акций западных стран, а также Stand Up To Racism ("Дайте отпор расизму") и Muslim Association of Britain (Мусульманская ассоциация Великобритании).

Одной из главных площадок для акции протеста стала площадь Гровно-сквер в центральном районе Мэйфэр, на которой находится здание посольства Соединенных Штатов. "Не делайте из мусульман козлов отпущения", "Нет - Трампу, нет - войне" - таковы лозунги, которые можно увидеть на транспарантах. Митингующие также декламировали фразу "Позор Терезе Мэй" в связи с тем, что именно премьер-министр Великобритании стала инициатором госвизита и лично вручила Трампу во время недавней встречи с ним в Белом доме пригласительное письмо за подписью королевы Елизаветы II.

Это далеко не первая акция общественного протеста против предстоящего визита нового главы американской администрации. 30 января подобные марши прошли в 30 городах Великобритании. Усугубил антитрамповскую кампанию и указ хозяина Белого дома, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев, а также ограничивающий на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

Две петиции

20 февраля в британском парламенте состоятся дебаты, во время которых депутаты палаты общин обсудят петицию с требованием отмены госвизита Трампа в Соединенное Королевство. В тексте этой петиции, набравшей уже более 1,8 млн подписей сторонников, указано, что статус визита американского президента надлежит понизить с государственного до официального, так как "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

На парламентском сайте также появилась и петиция с противоположным призывом - в поддержку госвизита нового хозяина Белого дома. "Дональда Трампа следует пригласить совершить государственный визит, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство - это страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что людям, которые выступают против нашей точки зрения, надо заткнуть рот", - сказано в этом альтернативном документе, который пока подписали около 300 тысяч человек.

В премьерской канцелярии на Даунинг-стрит изначально дали понять, что формат визита Трампа останется неизменным, то есть государственным.