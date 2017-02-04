NYT: администрация Трампа передумала воссоздавать тайные тюрьмы ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента Дональда Трампа отказалась от идеи возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами США. Об этом сообщил сайт газеты The New York Times.

В администрации передумали

Она ссылается на собственные источники, по сведениям которых из уже подготовленного проекта соответствующего президентского указа исключено положение о возможности воссоздания тайных тюрем ЦРУ. Вместо этого авторы документа предлагают более широко использовать пенитенциарное учреждение на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), которое обещал закрыть предшественник Трампа на посту главы государства Барак Обама.

Трамп ни при чем

В данном случае речь идет о публикациях информационного агентства Associated Press (AP) и газеты Washington Post, которые спровоцировали негативную реакцию не только американских политиков, но и стран Евросоюза. AP утверждало, что в проекте указа было изложено поручение "подготовить для президента рекомендации относительно целесообразности возобновления программы допроса обладающих ценными сведениями террористов из числа иностранцев за пределами Соединенных Штатов, а также целесообразности включения в эту программу объектов Центрального разведывательного управления, предназначенных для временного содержания". Тем не менее в указе советникам предписывалось при проработке данного вопроса неукоснительно соблюдать законы США и принципиально исключать возможность пыток подозреваемых.

Белый дом ранее опроверг эти публикации. Как заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы администрации США Шон Спайсер, обнародованный американской печатью проект указа не является документом Белого дома. "Я не имею представления, откуда он взялся, но это не документ Белого дома", - утверждал Спайсер. При этом он не ставил под сомнение подлинность ставшего достоянием гласности проекта указа, но отрицал, что документ был составлен по распоряжению Трампа.

О тайных тюрьмах ЦРУ

После терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые была возложена на международную сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ), спецслужбы США и их союзников начали глобальную "войну против террора", а ее составной частью была программа так называемой чрезвычайной выдачи. В ее рамках подозреваемых в террористической деятельности арестовывали или похищали в разных странах и допрашивали в тайных тюрьмах ЦРУ.

В конце 2014 года спецкомитет по разведке Сената Конгресса опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечается, что ЦРУ "ввело в заблуждение Белый дом и американский народ", применяя различные виды пыток по отношению к пленным боевикам "Аль-Каиды" и других группировок на секретных объектах в разных государствах в период между 2002 и 2006 годами. Общее количество страниц самого документа, по данным властей США, превышает 6,7 тыс. В нем признавалось, что ЦРУ применяло такие методы, как избиение, лишение сна, содержание в ограниченных помещениях, унижение. Кроме того, заключенных обливали водой, создавая иллюзию утопления; имели место и угрозы сексуального насилия.