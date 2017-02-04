NYT: администрация Трампа передумала воссоздавать тайные тюрьмы ЦРУ

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента Дональда Трампа отказалась от идеи возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами США. Об этом сообщил сайт газеты The New York Times.
Она ссылается на собственные источники, по сведениям которых из уже подготовленного проекта соответствующего президентского указа исключено положение о возможности воссоздания тайных тюрем ЦРУ. Вместо этого авторы документа предлагают более широко использовать пенитенциарное учреждение на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), которое обещал закрыть предшественник Трампа на посту главы государства Барак Обама.
В данном случае речь идет о публикациях информационного агентства Associated Press (AP) и газеты Washington Post, которые спровоцировали негативную реакцию не только американских политиков, но и стран Евросоюза. AP утверждало, что в проекте указа было изложено поручение "подготовить для президента рекомендации относительно целесообразности возобновления программы допроса обладающих ценными сведениями террористов из числа иностранцев за пределами Соединенных Штатов, а также целесообразности включения в эту программу объектов Центрального разведывательного управления, предназначенных для временного содержания". Тем не менее в указе советникам предписывалось при проработке данного вопроса неукоснительно соблюдать законы США и принципиально исключать возможность пыток подозреваемых.
Белый дом ранее опроверг эти публикации. Как заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы администрации США Шон Спайсер, обнародованный американской печатью проект указа не является документом Белого дома. "Я не имею представления, откуда он взялся, но это не документ Белого дома", - утверждал Спайсер. При этом он не ставил под сомнение подлинность ставшего достоянием гласности проекта указа, но отрицал, что документ был составлен по распоряжению Трампа.
После терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые была возложена на международную сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ), спецслужбы США и их союзников начали глобальную "войну против террора", а ее составной частью была программа так называемой чрезвычайной выдачи. В ее рамках подозреваемых в террористической деятельности арестовывали или похищали в разных странах и допрашивали в тайных тюрьмах ЦРУ.
В конце 2014 года спецкомитет по разведке Сената Конгресса опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечается, что ЦРУ "ввело в заблуждение Белый дом и американский народ", применяя различные виды пыток по отношению к пленным боевикам "Аль-Каиды" и других группировок на секретных объектах в разных государствах в период между 2002 и 2006 годами. Общее количество страниц самого документа, по данным властей США, превышает 6,7 тыс. В нем признавалось, что ЦРУ применяло такие методы, как избиение, лишение сна, содержание в ограниченных помещениях, унижение. Кроме того, заключенных обливали водой, создавая иллюзию утопления; имели место и угрозы сексуального насилия.