Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: Трамп добьется утверждения Горсача в состав Верховного суда

Международная панорама
4 февраля, 23:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Вице-президент США пообещал добиваться одобрения Нила Горсача "тем или иным способом"
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидатура Нила Горсача в состав Верховного суда США тем или иным способом будет утверждена в Сенате Конгресса. С таким заявлением выступил в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) вице-президент Майкл Пенс.

Смотрите также
Нил Горсач и Дональд Трамп
Человек Трампа в Верховном суде: кто такой судья Нил Горсач

"Мы будем работать с лидерами (партий) в Сенате, чтобы добиться одобрения судьи Горсача тем или иным способом, большим или меньшим количеством голосов", - подчеркнул он. "Это место в Верховном суде не принадлежит какой-то определенной партии, не отражает какую-либо идеологию или интересы какой-то группы лиц. Оно принадлежит американскому народу, который достоин своего права голоса в Сенате", - добавил вице-президент.

Он информировал, что кандидат, выдвинутый президентом США, уже провел встречи с 12 сенаторами как Республиканской, так и Демократической партий, и намерен побеседовать с остальными 88-ю (в Сенате в настоящее время заседают 52 республиканца, 46 демократов, а также двое независимых сенаторов - прим. ТАСС). Пенс также напомнил, что в 2006 году верхняя палата Конгресса единогласно утвердила Горсача в состав апелляционного суда 10-го округа (включает штаты Колорадо, Канзас, Нью-Мексико, Оклахома и Юта). Треть законодателей, проголосовавших за него тогда, входит в состав Сената нынешнего созыва.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении поручить лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконеллу принять "крайние меры" в случае, если демократы попытаются заблокировать утверждение 49-летнего Горсача членом Верховного суда США. Глава государства имел в виду изменение процедуры голосования, в результате чего для утверждения кандидатуры потребуется простое большинство голосов сенаторов, которым сейчас располагают республиканцы.

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая образовалась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Горсачу предстоит процесс утверждения в Сенате, который в том числе включает в себя слушания в профильном комитете палаты.

Смотрите также

Трамп пойдет на крайние меры, если Горсача не утвердят в должности члена Верховного суда
CNN: демократы не решили, будут ли блокировать выдвижение Горсача в состав Верховного суда
Трамп выдвинул Нила Горсача на должность члена Верховного суда США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
2
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
3
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
4
Журнал Spiegel изобразил на обложке Трампа с "отрезанной" головой Статуи Свободы
5
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
6
Трамп выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения иммиграционного указа
7
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Темы дня
Реклама