Пенс: Трамп добьется утверждения Горсача в состав Верховного суда

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидатура Нила Горсача в состав Верховного суда США тем или иным способом будет утверждена в Сенате Конгресса. С таким заявлением выступил в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) вице-президент Майкл Пенс.

"Мы будем работать с лидерами (партий) в Сенате, чтобы добиться одобрения судьи Горсача тем или иным способом, большим или меньшим количеством голосов", - подчеркнул он. "Это место в Верховном суде не принадлежит какой-то определенной партии, не отражает какую-либо идеологию или интересы какой-то группы лиц. Оно принадлежит американскому народу, который достоин своего права голоса в Сенате", - добавил вице-президент.

Он информировал, что кандидат, выдвинутый президентом США, уже провел встречи с 12 сенаторами как Республиканской, так и Демократической партий, и намерен побеседовать с остальными 88-ю (в Сенате в настоящее время заседают 52 республиканца, 46 демократов, а также двое независимых сенаторов - прим. ТАСС). Пенс также напомнил, что в 2006 году верхняя палата Конгресса единогласно утвердила Горсача в состав апелляционного суда 10-го округа (включает штаты Колорадо, Канзас, Нью-Мексико, Оклахома и Юта). Треть законодателей, проголосовавших за него тогда, входит в состав Сената нынешнего созыва.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении поручить лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконеллу принять "крайние меры" в случае, если демократы попытаются заблокировать утверждение 49-летнего Горсача членом Верховного суда США. Глава государства имел в виду изменение процедуры голосования, в результате чего для утверждения кандидатуры потребуется простое большинство голосов сенаторов, которым сейчас располагают республиканцы.

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая образовалась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Горсачу предстоит процесс утверждения в Сенате, который в том числе включает в себя слушания в профильном комитете палаты.