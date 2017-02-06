Глава МИД Венгрии: санкции ЕС в отношении России провалились

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Режим санкций Европейского союза в отношении России оказался провальным и негативно ударил по европейской экономике. Об этом заявил в понедельник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Санкционный режим в отношении России провалился экономически и политически", - заявил министр. По его словам, введенные из-за воссоединения Крыма с Россией меры стали "ошибочным ответом". Они нанесли экономический ущерб ЕС и всем членам сообщества, подчеркнул Сийярто.

Глава МИД отметил, что вопрос санкций необходимо рассмотреть на ближайшем саммите ЕС.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и несколько десятков юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении различных российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.