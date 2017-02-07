Тиллерсон подтвердил, что острова Сенкаку попадают под договор о безопасности с Японией

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ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года распространяется и на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора Токио и Пекина. Как сообщил во вторник телеканал NHK, речь об этом шла во время его телефонного разговора с главой МИД Японии Фумио Кисидой.
Японский министр в свою очередь отметил важность укрепления двустороннего альянса. "Для мира и процветания необходимо сильное лидерство США. Мы договорились предпринимать постоянные усилия, а также провести в скором времени встречу, чтобы в тесном контакте еще больше укрепить японско-американский альянс", - сказал Кисида журналистам по итогам разговора.
Этот разговор между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран стал первым после вступления Тиллерсона на пост госсекретаря. Как ожидается, их ближайшая встреча может пройти в Вашингтоне, куда 10 февраля для переговоров с президентом США Дональдом Трампом прибудет премьер- министр Японии Синдзо Абэ. Сопровождать главу правительства, по данным СМИ, будут Кисида, министр финансов, вице-премьер Таро Асо, а также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
Тема японско-американского альянса была в центре внимания во время визита в Японию главы Пентагона Джеймса Мэттиса 3-4 февраля. В частности, он подтвердил обязательства США по защите Японии, в том числе с использованием ядерного оружия, а также действие договора о безопасности в отношении Сенкаку. Для Японии этот вопрос имеет принципиальное значение в споре с Пекином, предыдущая администрация Барака Обамы ранее несколько раз подтверждала это положение. Обсуждали стороны и передислокацию авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из японского города Гинован в район Хэноко в префектуре Окинава, назвав этот вариант единственным возможным.
Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в 1960 году. Согласно пятой статье этого документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.
Территориальный спор по поводу Сенкаку между КНР и Японией обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор Пекин регулярно направляет свои корабли и катера в прилегающие к архипелагу воды, иногда они заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.