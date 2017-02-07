Верховный суд Белоруссии рассмотрит апелляцию Лапшина на экстрадицию в Азербайджан

МИНСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела гражданина России Александра Лапшина, который обжаловал решение Генеральной прокуратуры Белоруссии о своей экстрадиции в Азербайджан.

"Верховный суд проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым 26 января 2017 года постановление заместителя генерального прокурора Республики Беларусь о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской Республике) для осуществления уголовного преследования было признано законным", - заявила пресс-секретарь суда Юлия Ляскова.

Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.

17 января Генеральная прокуратура Белоруссии по запросу Баку приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Минский городской суд 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора о выдаче подозреваемого азербайджанской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

"Мы должны его передать Азербайджану, у нас нет никаких оснований не сделать это", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции 3 февраля. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям". Лукашенко предположил, что "Израиль и Азербайджан или уже договорились, или договорятся о судьбе этого человека".

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.