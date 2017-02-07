Азаров считает, что Порошенко выгоден конфликт в Донбассе

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер, глава Комитета спасения Украины Николай Азаров считает, что вооруженный конфликт в Донбассе выгоден президенту Петру Порошенко.
"Киевским властям, конечно, выгодно", - сказал Азаров, отвечая на вопрос журналистов, кому выгодно вооруженное противостояние.
"Порошенко владеет таким активом как "Ленинская кузня", заказали катеров на 7 млрд гривен, военных катеров. Они кому нужны? Стране, где отказались от детских завтраков, от бесплатных лекарств больным туберкулезом?", - заметил Азаров.
Азаров также возложил ответственность за обострение конфликта в районе Авдеевки на киевские власти.
"Авдеевка - это крупный пригород Донецка. Позиции войск киевского режима в Авдеевке представляли очень серьезную угрозу для самого города, потому что с этих позиций простреливался весь город", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отметив, что столкновениям предшествовало "в течение недели выдвижение войск киевского режима и занятие отдельных высот, блиндажей, позиций в так называемой "серой зоне".
Экс-премьер напомнил, что 29-30 января войска киевского режима обстреляли Донецк. "Когда у ополченцев не оставалось никакого другого выхода, кроме как подавить огнем "Ураганы", "Грады", тяжелую артиллерию, раздались вопли на всю Европу, что ополченцы нарушают Минские соглашения, создают гуманитарную катастрофу", - отметил Азаров.