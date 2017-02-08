Украинские националисты опровергли информацию МВД о снятии блокады в Донецкой области

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КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты, заблокировавшие железнодорожные пути в районе города Бахмут Донецкой области, опровергли сообщение МВД о возобновлении движения на данном участке.
"Сейчас мы дежурим в обычном режиме, заблокированный локомотив остается на месте. Этими путями курсирует только пригородная электричка, - говорится в сообщении радикалов на странице в Facebook. - Грузоперевозки в направлении Горловки остаются заблокированными. Переговоры об ослаблении или прекращении блокады не рассматриваются".
Ранее о снятии транспортной блокады и возобновлении движения поездов сообщал начальник областного управления Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Луганской области. Спустя неделю был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут в Донецкой области, блокаду объявили бессрочной. Радикалы объяснили свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.
Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допустил возможность веерных отключений электроэнергии в стране с конца марта, если блокада поставок угля из зоны силовой операции в Донбассе сохранится. По факту нарушения движения на железной дороге в Луганской области открыто уголовное дело.