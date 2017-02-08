В США разрешат завершить строительство нефтепровода, вызвавшего массовые протесты

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Инженерный корпус армии США намерен дать разрешение на завершение строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline стоимостью $3,8 млрд, сооружение которого вызвало массовые протесты. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press со ссылкой на документы, представленные в Конгресс США, речь идет о последнем участке нефтепровода под дном озера Оахе, питающегося от вод реки Миссури.

Индейское племя сиу, резервация которого находится в непосредственной близости от запланированного маршрута нефтепровода, неоднократно протестовало против строительства, ссылаясь на то, что в результате не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места. В акциях протеста против прокладки нефтепровода в конце прошлого года участвовали несколько тысяч человек. Как отметило агентство, индейцы-сиу "вероятно, возбудят в суде иск в попытке вновь блокировать строительство нефтепровода".

В прошлом году администрация прежнего президента страны Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки, однако Дональд Трамп через несколько дней после вступления на пост главы государства подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода протяженностью 1172 мили (1886 км), по которому нефть из штата Северная Дакота по трубам диаметром 760 мм должна поступать в крупное нефтехранилище неподалеку от города Пэтока (штат Иллинойс).

Сторонники строительства нефтепровода ссылаются на то, что он укрепит энергетическую независимость США, поскольку обеспечит бесперебойные поставки с месторождений сланцевой нефти, а также позволит отказаться от транспортировки нефти по железной дороге. Противники проекта ссылаются на возможные катастрофические последствия в случае разлива нефти.