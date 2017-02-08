Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США разрешат завершить строительство нефтепровода, вызвавшего массовые протесты

Международная панорама
8 февраля, 2:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
О том, что инженерный корпус американской армии намерен дать такое разрешение, говорится в документах, представленных в Конгресс США
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Инженерный корпус армии США намерен дать разрешение на завершение строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline стоимостью $3,8 млрд, сооружение которого вызвало массовые протесты. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press со ссылкой на документы, представленные в Конгресс США, речь идет о последнем участке нефтепровода под дном озера Оахе, питающегося от вод реки Миссури.

Индейское племя сиу, резервация которого находится в непосредственной близости от запланированного маршрута нефтепровода, неоднократно протестовало против строительства, ссылаясь на то, что в результате не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места. В акциях протеста против прокладки нефтепровода в конце прошлого года участвовали несколько тысяч человек. Как отметило агентство, индейцы-сиу "вероятно, возбудят в суде иск в попытке вновь блокировать строительство нефтепровода".

В прошлом году администрация прежнего президента страны Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки, однако Дональд Трамп через несколько дней после вступления на пост главы государства подписал указ о возобновлении строительства нефтепровода протяженностью 1172 мили (1886 км), по которому нефть из штата Северная Дакота по трубам диаметром 760 мм должна поступать в крупное нефтехранилище неподалеку от города Пэтока (штат Иллинойс).

Сторонники строительства нефтепровода ссылаются на то, что он укрепит энергетическую независимость США, поскольку обеспечит бесперебойные поставки с месторождений сланцевой нефти, а также позволит отказаться от транспортировки нефти по железной дороге. Противники проекта ссылаются на возможные катастрофические последствия в случае разлива нефти.

Смотрите также

Вызвавший массовые протесты в США нефтепровод заработает в этом году
В Северной Дакоте задержаны 76 участников манифестаций против строительства нефтепровода
По указу Трампа армия направила инженеров для прокладки нефтепровода в Северной Дакоте
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
2
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
3
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
4
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
5
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
6
Губернатор Луизианы объявил в штате режим ЧП
7
CNN: советник Трампа подтвердила его готовность сотрудничать с РФ для уничтожения ИГ
Темы дня
Реклама