Пентагон не фиксирует крупных передвижений российских войск у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные не наблюдают масштабных передвижений российских войск рядом с украинской границей. Об этом во вторник журналистам заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, заметив при этом, что США обеспокоены недавней эскалацией конфликта между силами Украины и провозглашенных республик Донбасса.

"Это значительная вспышка насилия (ситуация в районе Авдеевки - прим. ТАСС), самая заметная из тех, что мы видели, начиная с 2015 года", - сказал он. По словам Дэвиса, в Минобороны США не видят "какого-либо масштабного передвижения российских войск, которое позволяло бы строить предположения о том, что это часть чего-то большего".

Представитель военного ведомства в то же время продолжил утверждать, что Россия якобы имеет отношение "ко всему, что происходит в восточной Украине". "Такой является наша оценка уже на протяжении длительного времени", - резюмировал он. Россия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что никаких российских войск в Донбассе нет и не было.