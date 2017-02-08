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Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы

Международная панорама
8 февраля, 14:43 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 8, февраля. /ТАСС
В связи с гибелью Михаила Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур
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ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) было организовано украинскими спецслужбами. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

В связи с гибелью Михаила Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур. Похороны Гиви состоятся 10 февраля.

Михаил Толстых родился в 1980 году в донбасском Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года, самого начала конфликта. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.

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