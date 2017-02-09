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Додон: открытие офиса НАТО в Молдавии осложнит решение приднестровской проблемы

Международная панорама
9 февраля, 17:52 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
В конце ноября 2016 года премьер Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям альянса в Кишиневе, которое ратифицировал парламент республики
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КИШИНЕВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Открытие офиса НАТО в Кишиневе осложнит решение приднестровской проблемы, заявил президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с послом США Джеймсом Петтитом.

"У меня состоялась встреча с послом США. Говорили и о двусторонних отношениях, и о Приднестровье, и об офисе НАТО, открытие которого мы расцениваем как вызов. Если наши партнеры хотят нам помочь в решении приднестровской проблемы, чего ждет большинство граждан, то не надо идти на этот шаг. Об этом я говорил в Брюсселе, и сегодня это было адресовано господину Петтиту", - сказал Додон на брифинге по итогам своего официального визита в столицу Бельгии.

Он пояснил, что другие страны, где есть офисы НАТО, не являются нейтральными. "Молдавия в первую очередь нейтральное государство. Во-вторых, в тех государствах, где отрыты офисы НАТО, нет неразрешенных вопросов, таких как у нас Приднестровье", - заявил Додон.

В ходе визита в Брюссель молдавский президент попросил замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер не открывать бюро связи альянса в Кишиневе. Тем не менее, накануне премьер Молдавии Павел Филип поручил МИД ускорить его открытие, которое планируется на апрель нынешнего года.

"Я видел заявление премьера. И еще раз повторю - не торопитесь. Откроете в этом году, в следующем - закроем. Если поспешите с его открытием, то после парламентских выборов, досрочных или очередных, мы его закроем", - предупредил Додон.

В конце ноября 2016 года премьер Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям альянса в Кишиневе, которое ратифицировал парламент республики еще до вступления Додона в должность. По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, согласно опросам большинство граждан республики выступают против вступления страны в альянс. С 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в Кишиневе уже действует информационный центр альянса.

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