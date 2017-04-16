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Франсуа Фийон намерен препятствовать конфронтации Запада с Россией

Международная панорама
16 апреля, 16:54 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Кандидат в президенты Франции заявил, что невозможно достигнуть устойчивого мира на планете без ведения диалога с Россией по вопросам безопасности
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Франсуа Фийон

Франсуа Фийон

© AP Photo/Claude Paris

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" пообещал в случае победы на выборах приложить все усилия к нормализации отношений Запада с Россией. Об этом он заявил в воскресенье в интервью парижской радиостанции "Радио-Жи", вещающей для еврейской общины Франции.

"Заявления кандидата от движения "На марше" Эмманюэля Макрона с критикой моих отношений с Россией, а также относительно якобы ее стремления к "доминированию" со всей очевидностью свидетельствуют о том, что этому политику нельзя доверять руководство нашей страной. Недопустимо подобное отношение к России, которая является великой державой, ядерной державой, страной, история которой уходит в глубь веков. Мне совершенно очевидно, что не может быть достигнуто устойчивого мира на планете без ведения диалога с Россией по вопросам безопасности. В случае, если я стану президентом Французской Республики, моя важнейшая роль будет заключаться в том, чтобы избежать усиления конфронтации Запада с Россией", - подчеркнул Фийон.

Говоря о ситуации в мире, кандидат от партии "Республиканцы" в частности отметил, что "в настоящее время ключи от ситуации в Сирии находятся в руках у России и Ирана. Франция совершила целый ряд ошибок в результате которых оказалась теперь отстраненной от международных переговоров. Ей следовало ранее вести диалог по Сирии с Россией".

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