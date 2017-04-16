Франсуа Фийон намерен препятствовать конфронтации Запада с Россией

Мутко: КХЛ нужно сделать правильные выводы из завершившегося сезонаСпорт 16 апреля, 18:05
Буре: СКА был мощнее "Металлурга" и закономерно выиграл Кубок ГагаринаСпорт 16 апреля, 17:58
Голкипер "Металлурга" Кошечкин признан самым ценным игроком плей-офф КХЛСпорт 16 апреля, 17:48
ХК СКА во второй раз стал обладателем Кубка ГагаринаСпорт 16 апреля, 17:39
Гол Фирмино принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" в чемпионате АнглииСпорт 16 апреля, 17:35
Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира по хоккею 24 апреляСпорт 16 апреля, 17:06
Франсуа Фийон намерен препятствовать конфронтации Запада с РоссиейМеждународная панорама 16 апреля, 16:54
"Урал" обыграл "Томь" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 16:53
Дебютный бой боксера Алояна в профессионалах перенесен на майСпорт 16 апреля, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" пообещал в случае победы на выборах приложить все усилия к нормализации отношений Запада с Россией. Об этом он заявил в воскресенье в интервью парижской радиостанции "Радио-Жи", вещающей для еврейской общины Франции.
"Заявления кандидата от движения "На марше" Эмманюэля Макрона с критикой моих отношений с Россией, а также относительно якобы ее стремления к "доминированию" со всей очевидностью свидетельствуют о том, что этому политику нельзя доверять руководство нашей страной. Недопустимо подобное отношение к России, которая является великой державой, ядерной державой, страной, история которой уходит в глубь веков. Мне совершенно очевидно, что не может быть достигнуто устойчивого мира на планете без ведения диалога с Россией по вопросам безопасности. В случае, если я стану президентом Французской Республики, моя важнейшая роль будет заключаться в том, чтобы избежать усиления конфронтации Запада с Россией", - подчеркнул Фийон.
Говоря о ситуации в мире, кандидат от партии "Республиканцы" в частности отметил, что "в настоящее время ключи от ситуации в Сирии находятся в руках у России и Ирана. Франция совершила целый ряд ошибок в результате которых оказалась теперь отстраненной от международных переговоров. Ей следовало ранее вести диалог по Сирии с Россией".