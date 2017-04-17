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В Госдепе заявили, что Китай понимает необходимость усиления давления на КНДР

Международная панорама
17 апреля, 22:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Кроме того, в ведомстве отметили, что "Китай ясно дал понять, что он привержен денуклеаризации корейского полуострова"
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ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти Китая согласны с необходимостью усиления давления на КНДР, а также с тем, что для разрешения этой проблемы требуется "международная коалиция". Об этом в понедельник на брифинге журналистам сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"Китай обозначил, что он согласен с актуальностью этой угрозы, с необходимостью существования международной коалиции, а также с тем, что он сам должен сделать больше для усиления давления на северокорейский режим", - сказала дипломат. Кроме того, "Китай ясно дал понять, что он привержен денуклеаризации корейского полуострова".

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"Президент (США Дональд Трамп) и администрация (США) четко заявили о том, что мы не собираемся бездействовать, пока КНДР незаконно разрабатывает это оружие и программы. Это крайне насущная, не только локальная или региональная, но на самом деле глобальная угроза", - отметила Торнтон. По ее мнению, стремление Пхеньяна создать межконтинентальную баллистическую ракету должно сильно беспокоить Китай.

При этом представитель Госдепа вновь отказалась сообщать о том, какие именно меры США готовы предпринять. "Но мы решительно настроены на то, чтобы бороться с таким поведением КНДР. Мы готовы встретить любую угрозу и атаку, ответив соответствующим образом", - резюмировала и.о. помощника госсекретаря.

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

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