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Турецкий министр: ОБСЕ в своих оценках референдума перешла границы

Международная панорама
18 апреля, 16:29 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Министр по делам ЕС страны Омер Челик отметил предвзятое отношение организации к прошедшему референдуму, напомнив о том, как сторонникам поправок запретили встречаться с электоратом в Европе
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АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр по делам ЕС Турции Омер Челик подверг во вторник резкой критике позицию ОБСЕ по референдуму в Турции, подчеркнув, что организация перешла границы.

"Заявления ОБСЕ перешли границы дозволенного. Почему же ОБСЕ не говорит о том, что сторонникам поправок, например, запретили встречаться с электоратом в Европе? Это свидетельствует о предвзятом отношении этой организации, а мы ждем от международного сообщества объективности и непредвзятости", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре. Министр добавил, что Турция "открыта к диалогу с ЕС" по всем актуальным вопросам двусторонних отношений.

Челик указал, что, в отличие от высказанного ОБСЕ мнения, в Турции "все (участники агиткампании - прим. корр. ТАСС) свободно встречались с народом". "В Турции создана крепкая и прозрачная законодательная база , касающаяся проведения голосований", - добавил он.

Ранее во вторник в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Международные наблюдатели пришли к выводу, что техническая сторона референдума была хорошо организована, однако избирателям не предоставили беспристрастную информацию об основных положениях реформ.

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