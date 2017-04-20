Макрон пообещал усилить борьбу против террористов

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон намерен в случае победы на выборах усилить силовые ведомства страны и сделать более эффективной борьбу против терроризма. Об этом он заявил на большом митинге в Нанте (запад страны), который транслировался на видеосервисе YouTube.

"Если французы окажут мне доверие и изберут президентом, я в ближайшие годы доведу размер военного бюджета до 2% от ВВП, что совершенно необходимо для обеспечения эффективной работы силовых ведомств, чтобы вооруженные силы могли с успехом продолжать внешние вооруженные операции на всех театрах действий, в том числе и в рамках различных коалиций", - сказал Макрон.

По всей Франции

Он сообщил, что намерен обеспечить, чтобы по всей территории Франции "полиция, жандармерия, разведслужбы имели возможность успешно предотвращать теракты и защищать граждан". "Мы продолжим в ближайшие годы начатые усилия по усилению этих ведомств: в частности, будут набраны дополнительно 10 тыс. полицейских и жандармов. Мы проведем коренную перестройку территориальной разведки, обеспечим лучшую координацию действий между разведслужбами, усилим борьбу против киберпреступности. К работе в этом направлении я приступлю в первые же недели, если меня изберут президентом Франции", - пообещал кандидат.

"Будет создана и специальная группа по координации борьбы против группировки "Исламское государство" (запрещена в России), которая обеспечит, в частности, эффективный обмен данными между силовыми структурами, что будет содействовать улучшению их работы", - добавил Макрон.

Терроризм не исчез

"Терроризм нанес удары по Франции и продолжает представлять для нее угрозу. Террористы стремятся посеять раскол во Франции, подорвать ее демократию, разжечь огонь гражданской войны. Они приняли решение сорвать президентские выборы в стране, угрожая ее политикам", - заявил Макрон, имея в виду ставшие известными 18 апреля планы двух французских радикальных исламистов совершить теракты в стране уже в ближайшие дни.

"Не могу не отметить в этой связи замечательную работу французской полиции и ее спецслужб, предотвративших эти теракты. Эти структуры абсолютно необходимы для обеспечения нашей безопасности и свободы, - подчеркнул кандидат в президенты. - Недопустимо обезоруживать Францию. Мы обязаны, используя все возможные методы как вне ее границ, так и на ее территории защитить население от ударов террористов".

Опасные проекты

"Я решительно против опасных проектов тех кандидатов в президенты, которые намерены разоружить Францию. В частности с такими предложениями выступает лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Для меня подобное недопустимо", - указал политик.

"Считаю, что мира можно достичь, только располагая сильной армией и сильной дипломатией, ядерными средствами устрашения, Европейским союзом, опирающимся на собственную надежную систему обороны. И именно за это я намерен бороться на президентском посту", - подчеркнул Макрон.

Кандидат в президенты напомнил в этой связи, что кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, занимая в прошлом пост премьер-министра страны, "принял решение о сокращении более 50 тыс. мест в полиции и жандармерии, причем он выступал за это даже после первых терактов, с которыми тогда столкнулась Франция". "В этой связи сегодняшние его предвыборные обещания по усилению силовых ведомств мало что стоят. Кроме того, возможность быть в качестве президента главнокомандующим страны предусматривает необходимость обладать высокими моральными качествами, а у Фийона их нет, он не имеет поэтому права вести речь от имени Франции", - подчеркнул Макрон.

Выступая в Нанте, кандидат от движения "На марше" заверил избирателей, что в качестве президента "намерен преследовать всех, кто попытается наносить ущерб Франции". "Я продолжу продвигаться по тому же пути, что и нынешний министр обороны Жан-Ив Ле Дриан", - сказал Макрон, указав под овацию собравшихся на сидевшего в зале политика, сопровождающего его в этой поездке в качестве главы региона Бретань.