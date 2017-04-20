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Защита Януковича подаст в суд на ГПУ за вмешательство в дела судебной власти

Международная панорама
20 апреля, 17:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
Слушания дела против экс-президента Украины о госизмене должны начаться 4 мая в Оболонском районном суде Киева
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента Украины готовят материалы для привлечения к уголовной ответственности Генпрокуратуры Украины (ГПУ) и ее руководителя Юрия Луценко за вмешательство в автоматизированное распределение дела о госизмене Виктора Януковича между судьями. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк в эфире телеканала "112 Украина".

"У защиты есть большие вопросы к Генпрокуратуре - каким образом ГПУ фактически определила состав судей (которые будут рассматривать дело о госизмене - прим. ТАСС) еще до того, как материалы поступили в канцелярию суда", - заявил Сердюк, добавив, что это является "важным и очень грубым нарушением".

"Относительно этого будет соответствующая реакция защиты в виде инициирования вопроса о привлечении представителей ГПУ во главе с руководством к уголовной ответственности за вмешательство в автоматизированное распределение этого дела и в деятельность судебной ветви власти", - пообещал адвокат. По его словам, соответствующие материалы уже готовятся и в ближайшее время будут поданы.

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Слушания дела против Виктора Януковича о госизмене должны начаться 4 мая в Оболонском районном суде Киева. Состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы. Ранее Виталий Сердюк заявлял, что генеральный прокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича, несмотря на то что официально об этом стало известно уже после его слов - лишь 11 апреля.

Таким образом, сделал вывод Сердюк, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства, так как "это уже дает основания считать, что как такового распределения согласно требованиям действующего законодательства не произошло и генпрокурор фактически знал, кто будет рассматривать это дело".

В свою очередь в пресс-службе Оболонского райсуда Киева назвали "совпадением" тот факт, что судьи по делу "Торнадо" также будут участвовать и в процессе по экс-президенту.

Заочное расследование

Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал бывшему президенту уведомление о возбуждении против него уголовного дела и обвинил в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича. Защита ранее настаивала на прекращении специальной заочной процедуры расследования против него и переводе следствия по делу о госизмене в обычный режим. Кроме того, адвокаты Януковича считают, что передача в суд дела о госизмене против бывшего президента незаконна, поскольку ему так и не вручили уведомление о предъявлении обвинения, а также отказали в получении от него показаний.

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