На выборах во Франции проголосовало 28,54% избирателей

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Явка на президентских выборах во Франции к настоящему времени составила 28,54% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.

#ElectionPrésidentielle2017 28,54 % : taux de participation à 12h pour le 1er tour en métropolitaine (28,29 % en 2012 et 31,21 % en 2007) pic.twitter.com/vm5npBWn3V — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 апреля 2017 г.

В министерстве уточнили, что это данные явки избирателей в метрополии на 12:00 по парижскому времени (13:00 мск).

Согласно данным МВД, это выше, чем явка за аналогичный период в 2012 году (28, 29%), но ниже, чем в 2007 году, когда этот показатель составлял 31,21%.