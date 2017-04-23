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На выборах во Франции проголосовало 28,54% избирателей

Международная панорама
23 апреля, 13:07 UTC+3
Такие данные приводит министерство внутренних дел страны
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Laurent Cipriani

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Явка на президентских выборах во Франции к настоящему времени составила 28,54% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.

В министерстве уточнили, что это данные явки избирателей в метрополии на 12:00 по парижскому времени (13:00 мск).

Согласно данным МВД, это выше, чем явка за аналогичный период в 2012 году (28, 29%), но ниже, чем в 2007 году, когда этот показатель составлял 31,21%.

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