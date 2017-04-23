В ЛНР считают, что подрыв авто миссии ОБСЕ совершили украинские диверсанты

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Подрыв автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе могли совершить бойцы восьмого полка сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Предварительно можно еще до окончания работы следственных групп сделать вывод о преднамеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов для последующего обвинения силовых структур ЛНР. - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Так, известно о деятельности в указанном районе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) восьмого полка сил специальных операций, командиром которой является полковник ВСУ Нечаев Олег Александрович".

Марочко добавил, что представители оборонных ведомств ЛНР неоднократно предупреждали международных наблюдателей о возможных провокациях со стороны украинских ДРГ вблизи линии соприкосновения.

Ранее патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом заявил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.