Правительство Южной Осетии ушло в отставку в связи с избранием нового президента

ЦХИНВАЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Южной Осетии подало в отставку в связи с избранием нового президента республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

"В соответствии со ст. 75 Конституции Республики Южная Осетия (РЮО) и ст. 35 Конституционного закона, правительству РЮО сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом", - говорится в распоряжении кабмина, которое подписал премьер Доменти Кулумбегов.

Как отметили в пресс-службе, до формирования нового правительства, нынешний состав кабинета министров продолжит исполнение своих обязанностей.

В Южной Осетии 9 апреля прошли выборы президентские выборы, на которых победил спикер парламента Анатолий Бибилов, набрав 54,8% голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоялась 21 апреля.

Правительство Кулумбегова было сформировано в апреле 2014 года.