Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Южной Осетии ушло в отставку в связи с избранием нового президента

Международная панорама
24 апреля, 12:14 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 24, апреля. /ТАСС
Кабинет министров продолжит исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЦХИНВАЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Южной Осетии подало в отставку в связи с избранием нового президента республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Смотрите также
Анатолий Бибилов
Анатолий Бибилов. Биография

"В соответствии со ст. 75 Конституции Республики Южная Осетия (РЮО) и ст. 35 Конституционного закона, правительству РЮО сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом", - говорится в распоряжении кабмина, которое подписал премьер Доменти Кулумбегов.

Как отметили в пресс-службе, до формирования нового правительства, нынешний состав кабинета министров продолжит исполнение своих обязанностей.

В Южной Осетии 9 апреля прошли выборы президентские выборы, на которых победил спикер парламента Анатолий Бибилов, набрав 54,8% голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоялась 21 апреля.

Правительство Кулумбегова было сформировано в апреле 2014 года.

Смотрите также

Бибилов: переговоров с оппонентами по привлечению их в новую команду не велось
Президент Южной Осетии Тибилов после сложения полномочий не намерен покидать республику
Путин поздравил Бибилова со вступлением в должность президента Южной Осетии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Южная Осетия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
2
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
3
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
4
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
5
Доклад: военные расходы США в 2016 году составили $611 млрд, РФ - $69,2 млрд
6
Военные начали поднимать со дна Дона танк времен войны
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама