Меркель: референдум в Турции сильно осложнил отношения страны с ЕС

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БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Референдум о конституционной реформе в Турции серьезно осложнил отношения страны с Евросоюзом.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.
"Эти события, без сомнения, серьезно осложнили отношения", - сказала она, призвав Анкару прислушаться к критике со стороны международных организаций.
Развитие внутриполитической ситуации в Турции требует реакции со стороны Евросоюза, подчеркнула Меркель.
"Мы в рамках ЕС будем обсуждать, какие определенные ответные меры на какое развитие событий мы считаем подходящими, - сказала она. - Правительство ФРГ при этом стремится к тому, чтобы была единая позиция европейских институтов".