Меркель: референдум в Турции сильно осложнил отношения страны с ЕС

БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Референдум о конституционной реформе в Турции серьезно осложнил отношения страны с Евросоюзом.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

"Эти события, без сомнения, серьезно осложнили отношения", - сказала она, призвав Анкару прислушаться к критике со стороны международных организаций.

Ответные меры

Развитие внутриполитической ситуации в Турции требует реакции со стороны Евросоюза, подчеркнула Меркель.

"Мы в рамках ЕС будем обсуждать, какие определенные ответные меры на какое развитие событий мы считаем подходящими, - сказала она. - Правительство ФРГ при этом стремится к тому, чтобы была единая позиция европейских институтов".