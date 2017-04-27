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Меркель: референдум в Турции сильно осложнил отношения страны с ЕС

Международная панорама
27 апреля, 10:26 UTC+3

Канцлер ФРГ призвала Анкару прислушаться к критике со стороны международных организаций

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA/CARSTEN KOALL

БЕРЛИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Референдум о конституционной реформе в Турции серьезно осложнил отношения страны с Евросоюзом.

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Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

"Эти события, без сомнения, серьезно осложнили отношения", - сказала она, призвав Анкару прислушаться к критике со стороны международных организаций.

Ответные меры

Развитие внутриполитической ситуации в Турции требует реакции со стороны Евросоюза, подчеркнула Меркель.

"Мы в рамках ЕС будем обсуждать, какие определенные ответные меры на какое развитие событий мы считаем подходящими, - сказала она. - Правительство ФРГ при этом стремится к тому, чтобы была единая позиция европейских институтов".

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