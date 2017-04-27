СБУ потребовала от мэра Одессы отменить решение о возвращении улицам советских названий

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить решение о возвращении улицам города советских названий. Об этом сообщила пресс-служба одесского управления СБУ в Facebook.

"Начальник управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков обратился к главе Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета относительно изменений названий улиц и переулков", - сообщила спецслужба.

Ведомство назвало провокацией решение горсовета вернуть советские названия улицам. "Решение депутатов горсовета может привести к обострению социально-политической ситуации, антиобщественным или антиконституционным выступлениям, которые могут быть использованы для актов экстремизма или терроризма", - сказано в обращении. По мнению СБУ, это также нарушает закон Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запрет их пропаганды и символики".

Прокуратура Одесской области ранее открыла уголовное дело по факту решения Одесского горсовета о возвращении прежних названий улицам, которые подлежали "декоммунизации". Депутаты горсовета 26 апреля утвердили новый проект переименования улиц города, отказавшись от названий, предложенных год назад прежним губернатором области Михаилом Саакашвили. Старые названия решено оставить проспекту Маршала Жукова, улице и переулку Бабушкина, улицам Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева и переулку Богданова.

В мае 2016 года занимавший на то время пост губернатора области экс-президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках "декоммунизации". Предлагалось проспект Маршала Жукова переименовать в проспект Небесной Сотни, улицу Красных Зорь - в улицу Бернардацци, улицу Белинского - в улицу Леонтовича. Эти предложения не понравились горожанам. Депутаты разработали новый проект и провели голосование среди одесситов. Но все же ряд улиц в соответствии с сегодняшним решением горсовета поменяют свои названия в духе "декоммунизации".

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона. По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.