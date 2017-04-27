Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБУ потребовала от мэра Одессы отменить решение о возвращении улицам советских названий

Международная панорама
27 апреля, 21:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, апреля. /ТАСС

В Службе безопасности Украины считают, что это нарушает закон "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запрет их пропаганды и символики"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить решение о возвращении улицам города советских названий. Об этом сообщила пресс-служба одесского управления СБУ в Facebook.

"Начальник управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков обратился к главе Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета относительно изменений названий улиц и переулков", - сообщила спецслужба.

Ведомство назвало провокацией решение горсовета вернуть советские названия улицам. "Решение депутатов горсовета может привести к обострению социально-политической ситуации, антиобщественным или антиконституционным выступлениям, которые могут быть использованы для актов экстремизма или терроризма", - сказано в обращении. По мнению СБУ, это также нарушает закон Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запрет их пропаганды и символики".

Смотрите также

Мэрия Киева для переименования улицы Жукова выбрала вариант националистов из "Азова"

Одесситы отстояли проспект Маршала Жукова и улицу Валентины Терешковой

Одесские депутаты требуют сохранить празднование 9 мая на Украине

На Украине в рамках "декоммунизации" переименованы морские порты в Ильичевске и Николаеве

Прокуратура Одесской области ранее открыла уголовное дело по факту решения Одесского горсовета о возвращении прежних названий улицам, которые подлежали "декоммунизации". Депутаты горсовета 26 апреля утвердили новый проект переименования улиц города, отказавшись от названий, предложенных год назад прежним губернатором области Михаилом Саакашвили. Старые названия решено оставить проспекту Маршала Жукова, улице и переулку Бабушкина, улицам Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева и переулку Богданова.

В мае 2016 года занимавший на то время пост губернатора области экс-президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках "декоммунизации". Предлагалось проспект Маршала Жукова переименовать в проспект Небесной Сотни, улицу Красных Зорь - в улицу Бернардацци, улицу Белинского - в улицу Леонтовича. Эти предложения не понравились горожанам. Депутаты разработали новый проект и провели голосование среди одесситов. Но все же ряд улиц в соответствии с сегодняшним решением горсовета поменяют свои названия в духе "декоммунизации".

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона. По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене
3
Макрон пообещал добиваться санкций ЕС против Польши в случае прихода к власти
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в Крым
6
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
7
Чижов: Дания может подать в суд на ЕК из-за "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама