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Госдеп: США не хотят тратить время на переговоры с КНДР, не приводящие к конкретным шагам

Международная панорама
27 апреля, 22:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Представитель ведомства заявил, что Вашингтон намерен обсуждать меры, которые Пхеньян может предпринять для денуклеаризации

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты больше не хотят тратить время на переговоры с КНДР, не приводящие к конкретным действиям со стороны Пхеньяна по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер во время регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Мы (США) хотим обсуждать шаги, которые они могут предпринять для денуклеаризации. Мы больше не намерены тратить время на переговоры, которые не приводят к конкретных результатам", - сказал он.

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© Станислав Варивода/ТАСС

Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Совет Безопасности (СБ) ООН быть готовым к ужесточению санкционного режима в отношении КНДР. В последние недели Вашингтон неоднократно выражал беспокойство по поводу ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

КНДР также обеспокоена провокационными действиями США, в том числе выдвижением к Корейскому полуострову авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Об этом свидетельствует все более воинственная риторика местных средств массовой информации.

В последние месяцы КНДР регулярно осуществляет ракетные пуски, что вызывает серьезную озабоченность у Японии и ее союзников. Последнее ракетное испытание Пхеньяна состоялось 16 апреля, однако, по данным американских военных, завершилось неудачей: ракета взорвалась практически сразу после старта. Сегодня же в честь отмечаемой 85-й годовщины основания Корейской народной армии Пхеньян провел массированные учения со стрельбами в районе города Вонсан на восточном побережье страны.

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