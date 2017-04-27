Госдеп: США не хотят тратить время на переговоры с КНДР, не приводящие к конкретным шагам

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты больше не хотят тратить время на переговоры с КНДР, не приводящие к конкретным действиям со стороны Пхеньяна по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер во время регулярного брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Мы (США) хотим обсуждать шаги, которые они могут предпринять для денуклеаризации. Мы больше не намерены тратить время на переговоры, которые не приводят к конкретных результатам", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Совет Безопасности (СБ) ООН быть готовым к ужесточению санкционного режима в отношении КНДР. В последние недели Вашингтон неоднократно выражал беспокойство по поводу ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

КНДР также обеспокоена провокационными действиями США, в том числе выдвижением к Корейскому полуострову авианосной ударной группы (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Об этом свидетельствует все более воинственная риторика местных средств массовой информации.

В последние месяцы КНДР регулярно осуществляет ракетные пуски, что вызывает серьезную озабоченность у Японии и ее союзников. Последнее ракетное испытание Пхеньяна состоялось 16 апреля, однако, по данным американских военных, завершилось неудачей: ракета взорвалась практически сразу после старта. Сегодня же в честь отмечаемой 85-й годовщины основания Корейской народной армии Пхеньян провел массированные учения со стрельбами в районе города Вонсан на восточном побережье страны.