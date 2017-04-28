Госсекретарь США не считает Ким Чен Ына безумным и совсем иррациональным

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков, Алексей Качалин/. Лидер КНДР Ким Чен Ын не является безумным или сумасшедшим. Такую оценку дал в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Все признаки указывают на то, что он (Ким Чен Ын) не является сумасшедшим. Он может быть жестоким, убийцей или вести себя иррационально во многих отношениях, но он не является безумным", - отметил госсекретарь, уточнив, что пришел к такому выводу, изучив многочисленные исследования, проведенные американскими военными и спецслужбами. По его оценке, в ряде случаев в прошлом "Ким Чен Ын поступал разумно и вполне рационально".

"Это молодой лидер, с которым мы имеем дело относительно мало времени - пять лет. Мы имеем дело с относительно непонятным поведением. Это часть рисков, с которыми нам приходится сталкиваться, если мы сформировали определенный подход", - разъяснил Тиллерсон.

В мае прошлого года в интервью агентству Reuters Трамп, который на тот момент стал фактически кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил о намерении лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я бы поговорил с ним, - сказал Трамп, говоря о Ким Чен Ыне. - У меня бы не было никаких проблем насчет того, чтобы поговорить с ним".

Вашингтон не намерен добиваться смены режима в КНДР

Вашингтон не стремится к тому, чтобы в КНДР произошла смена власти, и готов оказывать экономическую помощь этой стране в случае ее отказа от ядерного оружия, заявил Тиллерсон.

"Режим (КНДР - прим. ТАСС) в прошлом указывал, что они пытаются получить ядерное оружие, так как считают это единственным способом выжить. Мы хотим изменить эту их точку зрения, этот расчет", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы говорили им: "Способом обеспечить безопасность и выживание для вас является уничтожение ядерного оружия. Мы и другие государства будем готовы помочь вам в экономическом развитии и стать стабильной и безопасной частью Северо-Восточной Азии", - отметил госсекретарь.

"Думаю, у Китая есть опасения по поводу дестабилизации режима в Северной Корее, а также возможных последствий краха режима, - констатировал Тиллерсон. - Мы очень ясно давали понять, что не добиваемся смены режима в Северной Корее. Мы не добиваемся краха режима. Мы не ищем какого- либо повода для объединения на полуострове ускоренными темпами".

Шеф американской дипломатии указал, что США ставят перед собой те же цели в данном вопросе, что и китайское руководство. Как пояснил Тиллерсон, это "полная денуклеаризация Корейского полуострова".

Новая база для переговоров

США готовы ждать согласия КНДР на переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова в новом формате, пока угроза, исходящая от Пхеньяна, поддается контролю, заявил Тиллерсон.

"Мы будем ждать столь долго, сколько потребуется, пока угроза поддается контролю", - отметил госсекретарь.

Он напомнил, что в КНДР только что отпраздновали две важные даты - 85-ю годовщину создания Корейской народной армии (КНА) и 105-летие со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. "В эти даты не произошло испытаний баллистических ракет или ядерных вооружений, которые мы расценили бы в качестве серьезных. Мы заявляли им, что наиболее провокационные испытания должны быть прекращены", - продолжал Тиллерсон.

Он также подтвердил, что Вашингтон ставит своей целью "расчистить совершенно новую базу для будущих переговоров". "Мы подождем и посмотрим", - философски сказал Тиллерсон, отвечая на ироничный вопрос, является ли новый подход США к КНДР "версией стратегического терпения". Так администрация президента США Дональда Трампа охарактеризовала курс прежней администрации Барака Обамы, который потерпел, по мнению республиканца, полный крах.

16 апреля КНДР осуществила очередную попытку запуска баллистической ракеты, которая, по наблюдениям американских военных, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового испытания состоялась на фоне отмечавшегося в КНДР 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена (1912-1994). В Пхеньяне прошел крупномасштабный военный парад, в ходе которого, как отмечается, впервые была продемонстрирована северокорейская баллистическая ракета морского базирования. По информации Центрального китайского телевидения, КНДР в настоящее время ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.

Усиление санкций

В то же время госсекретарь США намерен выступить в пятницу в Совете Безопасности по вопросу об усилении санкций в отношении КНДР.

"Я выступлю перед членами Совета Безопасности ООН, - сообщил он. - Я буду подчеркивать все ту же мысль: все страны должны выполнять обязательства в соответствии с режимом санкций. Мы также будем обсуждать вопрос о том, какие дополнительные меры необходимы для того, чтобы усилить нажим на Пхеньян с тем, чтобы там пересмотрели свою позицию в отношении вооружений".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке в КНДР к ядерному испытанию. Со своей стороны США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи, направили в южнокорейский порт Пусан атомную подводную лодку Michigan со 154 крылатыми ракетами Tomahawk на борту и развернули в Филиппинском море восточнее Окинавы авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем Carl Vinson.