Генсек НАТО осудил нападение на членов парламента в Македонии

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил нападение на членов парламента в Скопье. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Я решительно осуждаю вчерашние нападения на членов парламента в Скопье. Насилию не должно быть место ни в одном парламенте. Я призываю всех политических игроков проявить спокойствие, сдержанность и уважение к демократическому процессу", - сказал он.

27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента, албанца по национальности. После этого активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание парламента в Скопье, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки. По информации местного телеканала Sitel, по меньшей мере 109 человек, среди которых депутаты, сотрудники полиции и демонстранты, пострадали во время протестов.