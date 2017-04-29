Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава

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МЕХИКО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла направила генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро заявление о выходе Боливарианской Республики из состава регионального блока. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел латиноамериканской страны.
В документе Венесуэла уведомляет о решении денонсировать Устав ОАГ, что необходимо для начала процедуры выхода. Согласно существующему порядку, она должна занять два года.
"Свободная и независимая Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации, которая с момента своего появления стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов", - отмечается в заявлении, подписанном президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее на этой неделе он распорядился немедленно вывести страну из ОАГ.
Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес предупреждала, что Венесуэла может пойти на такой шаг, если этот региональный блок проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в латиноамериканской стране без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято 26 апреля.
С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,5 тыс. человек. Из-за насилия во время массовых акций сторонников и противников Мадуро к настоящему времени погибли порядка 30 человек.