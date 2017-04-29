Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава

Международная панорама
29 апреля, 3:22 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Этот процесс, согласно существующему порядку, должен занять два года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла направила генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро заявление о выходе Боливарианской Республики из состава регионального блока. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

В документе Венесуэла уведомляет о решении денонсировать Устав ОАГ, что необходимо для начала процедуры выхода. Согласно существующему порядку, она должна занять два года.

Смотрите также

Мадуро: Венесуэла никогда не вернется в Организацию американских государств

Госдеп: перспектива выхода Венесуэлы из ОАГ беспокоит США

Трамп назвал "бардаком" ситуацию в Венесуэле

Захарова: венесуэльцы должны решать проблемы через диалог, без вмешательства извне

"Свободная и независимая Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации, которая с момента своего появления стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов", - отмечается в заявлении, подписанном президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее на этой неделе он распорядился немедленно вывести страну из ОАГ.

Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес предупреждала, что Венесуэла может пойти на такой шаг, если этот региональный блок проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в латиноамериканской стране без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято 26 апреля.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,5 тыс. человек. Из-за насилия во время массовых акций сторонников и противников Мадуро к настоящему времени погибли порядка 30 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция начала проверку по факту нападения на Навального в Москве
2
Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан
3
КНДР произвела испытание баллистической ракеты
4
Сергей Собянин заработал в прошлом году почти 6,5 млн рублей
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору
Темы дня
Загрузка...
Реклама