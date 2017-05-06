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Пентагон рад намерению РФ вернуться к полноценному участию в меморандуме по Сирии

Международная панорама
6 мая, 1:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Данная линия связи по вопросам снижения вероятности конфликтов укрепляет безопасность всех экипажей, работающих в небе над Сирией, отметила официальный представитель минобороны США

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ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пентагон приветствует намерение России вернуться к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Официальный представитель министерства обороны США Мишель Балданза подтвердила это в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Наше министерство ободряют эти высказывания, поскольку данная линия связи по вопросам снижения вероятности конфликтов укрепляет безопасность всех экипажей, работающих в небе над Сирией", - указала она.

В Москве в тот же день начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что вопрос о возвращении России к полноценному участию в меморандуме по безопасности полетов над Сирией будет "в самое ближайшее время" обсуждаться с его американскими коллегами. Ранее РФ приостановила свое участие в этом соглашении из-за американского ракетного удара по территории арабской страны.

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