Тиллерсон обсудил с Лавровым усилия по деэскалации ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым усилия по деэскалации ситуации в Сирии и возможность организации встреч для проведения дискуссий о роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил сегодня (в пятницу) усилия по деэскалации конфликта в Сирии. Госсекретарь с нетерпением ждет встреч с министром иностранных дел для обсуждения важной роли США и России в разрешении конфликта и поддержки переговоров в Женеве с целью продвижения политического урегулирования кризиса", - отмечается в документе.