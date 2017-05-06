Тиллерсон обсудил с Лавровым усилия по деэскалации ситуации в Сирии

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ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым усилия по деэскалации ситуации в Сирии и возможность организации встреч для проведения дискуссий о роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Госсекретарь в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил сегодня (в пятницу) усилия по деэскалации конфликта в Сирии. Госсекретарь с нетерпением ждет встреч с министром иностранных дел для обсуждения важной роли США и России в разрешении конфликта и поддержки переговоров в Женеве с целью продвижения политического урегулирования кризиса", - отмечается в документе.