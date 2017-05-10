Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокурор Украины пообещал наказать причастных к провокациям в Днепре 9 мая

Международная панорама
10 мая, 9:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, мая. /ТАСС

Юрий Луценко также сообщил, что проводится расследование сотрудничества сотрудников полиции города с провокаторами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к ответственности причастных к нападению на участников силовой операции в Донбассе, которое произошло в Днепре (ранее - Днепропетровск) 9 мая во время мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом он сообщил в среду в на своей странице в Facebook.

"Вчера 8 идентифицированных "титушек" (провокаторов), которые напали на участников АТО (силовой операции в Донбассе), были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушек", - заявил генпрокурор.

Смотрите также

В Днепре во время празднования Дня Победы пострадали 14 человек

Amnesty International осудила задержания на Украине за советскую символику

На Украине во время шествия "Бессмертного полка" прошли провокации

Луценко также сообщил, что ведется расследование в отношении "позорного сотрудничества" работников полиции в Днепре с провокаторами. Он подчеркнул, что полицейские также понесут ответственность.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов на фоне столкновений в День Победы участников праздничных мероприятий с радикалами принял решение прекратить городское финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Он также пожаловался на ситуацию в полиции города, которую назвал "ненормальной". Еще одним поводом для разочарования Филатова стало отсутствие у него под рукой "пары сотен громил". "Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора (добровольческий корпус) начала двадцатого столетия", - пригрозил он.

В День Победы в Днепре произошли столкновения участников празднования и радикалов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских. По утверждению правоохранительных органов, поводом для потасовок стало "использование политической символики" - участники празднования несли копии Знамени Победы и флаги с советскими символами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер кинокритик Даниил Дондурей
2
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама