Генпрокурор Украины пообещал наказать причастных к провокациям в Днепре 9 мая

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к ответственности причастных к нападению на участников силовой операции в Донбассе, которое произошло в Днепре (ранее - Днепропетровск) 9 мая во время мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом он сообщил в среду в на своей странице в Facebook.

"Вчера 8 идентифицированных "титушек" (провокаторов), которые напали на участников АТО (силовой операции в Донбассе), были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушек", - заявил генпрокурор.

Луценко также сообщил, что ведется расследование в отношении "позорного сотрудничества" работников полиции в Днепре с провокаторами. Он подчеркнул, что полицейские также понесут ответственность.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов на фоне столкновений в День Победы участников праздничных мероприятий с радикалами принял решение прекратить городское финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Он также пожаловался на ситуацию в полиции города, которую назвал "ненормальной". Еще одним поводом для разочарования Филатова стало отсутствие у него под рукой "пары сотен громил". "Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора (добровольческий корпус) начала двадцатого столетия", - пригрозил он.

В День Победы в Днепре произошли столкновения участников празднования и радикалов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских. По утверждению правоохранительных органов, поводом для потасовок стало "использование политической символики" - участники празднования несли копии Знамени Победы и флаги с советскими символами.