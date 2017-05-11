В Конгрессе США попросили минюст оценить решение Трампа об увольнении директора ФБР

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц должен дать оценку решению президента США Дональда Трампа об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Уверенность в этом выразил в среду председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс.

"Ранее я просил генерального инспектора Хоровица рассмотреть действия ФБР в преддверии выборов 2016 года. Сегодня (в среду) я направил письмо, призвав Хоровица расширить масштаб проводимой им проверки, включив в нее решение об увольнении директора Коми", - говорится в сообщении для печати, распространенном от имени Чаффетса.

Трамп отправил главу ФБР в отставку во вторник. Соответствующее решение он принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост директора спецслужбы менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.