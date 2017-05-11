В Конгрессе США попросили минюст оценить решение Трампа об увольнении директора ФБР

Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 летСпорт 11 мая, 4:03
США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в странеМеждународная панорама 11 мая, 3:58
Мэй намерена нарастить оборонный бюджет Великобритании к 2023 годуМеждународная панорама 11 мая, 3:34
СМИ: голландские родственники жертв крушения MH17 могут подать в суд на УкраинуПроисшествия 11 мая, 3:20
Пресс-служба Белого дома подтвердила встречу Трампа и Эрдогана 16 маяМеждународная панорама 11 мая, 2:49
CNN: в окружении Коми назвали причиной увольнения активизацию расследования по РФМеждународная панорама 11 мая, 2:26
Юнкер: введение в Турции смертной казни будет означать прекращение переговоров с ЕСМеждународная панорама 11 мая, 2:13
"Известия": МЭР предлагает предоставлять работодателям отсрочку взимания налогаЭкономика и бизнес 11 мая, 1:44
CNN назвала еще трех наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБРМеждународная панорама 11 мая, 1:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц должен дать оценку решению президента США Дональда Трампа об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Уверенность в этом выразил в среду председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс.
"Ранее я просил генерального инспектора Хоровица рассмотреть действия ФБР в преддверии выборов 2016 года. Сегодня (в среду) я направил письмо, призвав Хоровица расширить масштаб проводимой им проверки, включив в нее решение об увольнении директора Коми", - говорится в сообщении для печати, распространенном от имени Чаффетса.
Трамп отправил главу ФБР в отставку во вторник. Соответствующее решение он принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост директора спецслужбы менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.