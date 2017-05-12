AP: в налоговых документах Трампа нет данных о доходах из российский источников

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Данных о "доходах любого типа из российских источников" нет в налоговых документах президента США Дональда Трампа за последние 10 лет. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на "работающего на Трампа юриста".

Подробностей пока не приводится. Сделана оговорка, что сказанное верно "за немногими исключениями".

Согласно публикации, "в письме говорится, что в организациях, контролируемых Трампом, нет российских инвестиций в акции", как "нет и долга со стороны Трампа перед российскими кредиторами". В документах "действительно отражается доход от конкурса "Мисс Вселенная" 2013 года, проводившегося в Москве, а также от продажи одному из российских миллиардеров в 2008 году недвижимости за $95 млн".

Судя по всему, это и имеется в виду под "исключениями". Ни конкурс, ни сделка по продаже недвижимости никакого секрета не составляют.

Трамп давно заявляет, что у него нет никаких деловых связей с Россией. Но его политические противники в ответ требуют, чтобы он обнародовал свои налоговые декларации. Теперь, как пишет AP, "Трамп, по словам Белого дома, поручил своим юристам составить письмо по запросу сенатора-республиканца из Южной Каролины Линдси Грэма". Тот "возглавляет в Конгрессе один из комитетов, расследующих вмешательство России в прошлогодние выборы" в США, поясняет американское агентство.

В Москве не раз на самом высоком уровне категорически отвергали утверждения о подобном вмешательстве.