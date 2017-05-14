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Порошенко: все опрошенные Киевом пленные отказались возвращаться в Донбасс

Международная панорама
14 мая, 17:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

12 мая Киев сообщил о завершении процесса верификации, но представители республик Донбасса опровергли эти утверждения

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Все удерживаемые украинской стороной лица, связанные с конфликтом в Донбассе, в ходе верификации отказались возвращаться на не подконтрольные Украине территории. С таким утверждением выступил президент страны Петр Порошенко, выступая на большой пресс-конференции в Киеве.

"Я санкционировал верификацию тех, кто находится под следствием, и тех, кто заключен не по тяжким статьям в украинских местах лишения свободы, - сказал Порошенко. - 100% из тех, кому Украина предоставила возможность проверить верификацию о желании (пленных) вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание".

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Верификация - это процедура, во время которой пленные сообщают, желают ли они остаться после освобождения на территории Украины или вернуться в Донбасс. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в рамках выполнения положений "Минска-2" об обмене пленными. Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Киев 12 мая сообщил о завершении процесса верификации. Однако представители республик Донбасса опровергли эти утверждения.

По словам уполномоченного по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарьи Морозовой, 7 мая украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс, ограничив процедуру опросом только тех, кто удерживается в пенитенциарных учреждениях, отказавшись предоставить возможность опросить лиц, к которым применены меры пресечения без заключения под стражу. Омбудсмен направила представителю ОБСЕ Тони Фришу, являющемуся координатором гуманитарной подгруппы в Минске, письмо о невыполнении Украиной обязательств в полном объеме и высказала надежду, что решение будет найдено на заседании контактной группы в Минске 15 мая.

В свою очередь представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что информация Киева о желании пленных - выходцев из республики - остаться на Украине не подтвердилась, "шесть человек подтвердили свое согласие на обмен".

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