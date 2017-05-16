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Сотрудник Google нашел возможный "северокорейский след" в недавней массовой кибератаке

Международная панорама
16 мая, 5:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Нил Мехта опубликовал в своем Twitter длинное сочетание цифр, букв и символов, которые являются элементом кода вируса WannaCry

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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Специалист американского интернет-гиганта Google по информационной безопасности Нил Мехта выявил наличие общего фрагмента кода в вирусе WannaCry и вредоносных программах, которые ранее использовали хакеры из КНДР. Об этом свидетельствует запись, оставленная сотрудником в Twitter.

Мехта опубликовал длинное сочетание цифр, букв и символов, являющееся, как разъяснили американские отраслевые СМИ, общим элементом кода в WannaCry и вирусе, который в 2015 году использовала для похищения средств хакерская группировка Lazarus Group. Она предположительно связана с КНДР. Как отмечает, в частности, американский сетевой ресурс Cyberscoop, данное соответствие еще не является доказательством причастности Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке, так как заимствование элементов кода является повсеместной практикой для экономии времени, а также с целью ложно обвинить непричастную сторону.

Cyberscoop приводит комментарий представителя американской компании Symantec, работающей в сфере кибербезопасности. Он отметил, что сотрудники фирмы также обнаружили общий фрагмент кода. Вместе с тем, он указал, что на данный момент Symantec не имеет подтверждений того, что за распространением WannaCry стоит именно Lazarus Group. В компании указали, что продолжают сбор информации, чтобы найти виновных.

По последним оценкам Symantec, лица, применившие WannaCry для недавней кибератаки, смогли получить, путем вымогательства у пользователей, в общей сложности около 54 тысяч долларов. По сведениям Cyberscoop, атакованы были около 300 тысяч компьютеров по всему миру. Компания "Лаборатория Касперского" также сообщила, что нашла общий фрагмент кода в WannaCry и вирусе Lazarus Group. В заявлении одного из аналитиков российской фирмы говорится, что ее сотрудники проверяют версию о связи между КНДР и хакерами, осуществившими недавнюю массовую атаку.

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О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 150 странах стало известно в минувшую пятницу. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.

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