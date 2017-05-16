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Беата Шидло: Польша выступает против того, чтобы страны ЕС заставляли принимать беженцев

Международная панорама
16 мая, 19:09 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Варшава не согласится с тем, чтобы насильно навязывались квоты по размещению мигрантов, заявила премьер-министр республики

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ВАРШАВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Правительство Польши никогда не согласится с тем, чтобы страны - члены Евросоюза заставляли принимать беженцев. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр республики Беата Шидло.

"Нет согласия польского правительства на то, чтобы насильно навязывались какие-то квоты и страны-члены заставляли принимать беженцев", - сказала она, подчеркнув, что это позиция не только Польши, но и других государств ЕС.

"В Польше сейчас нет возможности принимать беженцев", - констатировала она. При этом глава польского правительства указала, что республика активно участвует в оказании гуманитарной помощи и намерена расширять свою вовлеченность в такие проекты.

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Ранее 16 мая на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос предупредил, что Еврокомиссия начнет процедуру устранения нарушений в отношении Польши и Венгрии, если они до конца июня не выполнят свои обязательства по приему и размещению беженцев в рамках согласованных странами ЕС квот. Процедура устранения нарушений может привести к судебному разбирательству против страны и в перспективе - к штрафу.

"Мы не боимся таких громких заявлений Еврокомиссии, но ожидаем, что комиссия начнет с нами разговаривать по существу и слушать аргументы", - указала Шидло.

Как следует из итогов последнего опроса, 46% поляков выступают "решительно против" беженцев и исламских мигрантов. Ответ "скорее против" выбрали 27%. Еще 19% участников исследования считают, что республика должна принимать на своей территории ищущих убежища и лучших условий жизни людей, а 4% в этом абсолютно уверены.

Почти два года назад в рамках европейской программы по переселению прибывших в ЕС нелегальных мигрантов Польша обязалась принять на своей территории 7 тыс. беженцев. После прихода к власти в республике партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Варшава заявила о том, что не будет участвовать в переселении мигрантов и никогда не согласится ни на какие квоты.

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