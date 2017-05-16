Трамп на предстоящей неделе встретится с Макроном

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в Брюсселе намерен впервые пообщаться лично с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом собравшимся в Белом доме журналистам сообщил помощник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер.
В ходе своей поездки, которая начнется 19 мая, Трамп посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Вифлеем, Рим, а затем переместится в Брюссель, где 25 мая пройдет саммит НАТО.
По словам Макмастера, президент посетит штаб-квартиру Евросоюза, "чтобы встретиться с президентами стран ЕС" и руководством Европейского совета. "Он проведет рабочий ланч с новым президентом Франции, с которым встретится лично впервые", - добавил помощник президента.
На протяжении практически всей поездки Трампа будут сопровождать его супруга Меланья и госсекретарь Рекс Тиллерсон.