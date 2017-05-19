СМИ: Трамп планирует обвинить Обаму в неправильном обращении с секретной информацией

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует обвинить своих предшественников из команды экс-главы государства Барака Обамы в неправильном обращении с секретной информацией. Как сообщил в четверг журнал Foreign Policy, таким образом нынешний американский лидер намерен отомстить бывшему президенту за, как он полагает, слив скандальной информации американским СМИ.

Источник в администрации США сообщил журналу, что команда Трампа планирует начать расследование обстоятельств обработки секретных данных в США при Обаме, в частности, обмена информацией о кибербезопасности. Речь идет о программе министерства национальной безопасности (МНБ), которая ответственна за обмен информацией о хакерских атаках с целью координации действий международного сообщества по борьбе с киберугрозами. Белый дом изучит ее работу при администрации Обамы. По сведениям журнала, хозяин Белого дома планирует обвинить своего предшественника в предоставлении секретной информации в рамках этой программы России и другим странам, не являющимся союзниками США.

Администрация Трампа также рассматривает возможность размещения в СМИ статьи об этой программе, в которой будут содержаться обвинения в адрес Обамы в распространении секретной информации. Встреча, на которой обсуждались эти вопросы, прошла в Белом доме утром 17 мая. При этом окончательного решения принято не было.

В пресс-службе президента Foreign Policy сообщили, что им ничего неизвестно о таких планах. Источник журнала в МНБ раскритиковал такое предложение своего руководства. "Это бессмысленно, - сказал он. - И выглядит смехотворным".

В нынешней администрации, по данным Foreign Policy, полагают, что команда Обамы причастна как минимум к публикации в газете The Washington Post о том, что Трамп якобы мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией о группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Американский лидер, комментируя статью, заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности с ИГ.