CNN: в РФ рассчитывали использовать Флинна, чтобы влиять на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация экс-президента США Барака Обамы располагала данными о намерениях Москвы использовать генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, чтобы влиять на Дональда Трампа. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, в администрации Обамы перестали доверять Флинну, который при Трампе недолгое время исполнял обязанности помощника президента по национальной безопасности, и старались не делиться с ним значимой информацией задолго до назначения. "То, как россияне говорили о нем (Флинне), вызывало тревогу высшей степени", - приводит телекомпания слова своего источника.

Основанием для таких опасений послужили результаты перехвата американскими спецслужбами телефонных разговоров представителей России. Источники телекомпании, однако, допускают, что собеседники могли преувеличивать степень лояльности Флинна Москве.

13 февраля из-за обвинений в контактах с Москвой Флинн ушел в отставку. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком на встрече в декабре 2016 года.

15 февраля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме, сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании. По словам собеседников NYT, общение происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации названы Флинн, бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа бизнесмен Пол Манафорт, бывший советник Картер Пейдж и политконсультант Роджер Стоун, все они отвергли обвинения в связях с российской разведкой как абсурдные.