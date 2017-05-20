Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: в РФ рассчитывали использовать Флинна, чтобы влиять на Трампа

Международная панорама
20 мая, 5:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По данным телекомпании, в администрации Обамы перестали доверять Флинну и старались не делиться с ним значимой информацией задолго до назначения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация экс-президента США Барака Обамы располагала данными о намерениях Москвы использовать генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, чтобы влиять на Дональда Трампа. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, в администрации Обамы перестали доверять Флинну, который при Трампе недолгое время исполнял обязанности помощника президента по национальной безопасности, и старались не делиться с ним значимой информацией задолго до назначения. "То, как россияне говорили о нем (Флинне), вызывало тревогу высшей степени", - приводит телекомпания слова своего источника.

Смотрите также

СМИ: Трамп надеется на возвращение Флинна в Белый дом

СМИ: Флинн рассказал, что Трамп поддерживает с ним связь и подбадривает

СМИ: в штабе Трампа знали о расследовании в отношении Флинна еще до его назначения

NYT: Трамп просил экс-директора ФБР прекратить расследование в отношении Флинна

Основанием для таких опасений послужили результаты перехвата американскими спецслужбами телефонных разговоров представителей России. Источники телекомпании, однако, допускают, что собеседники могли преувеличивать степень лояльности Флинна Москве.

13 февраля из-за обвинений в контактах с Москвой Флинн ушел в отставку. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком на встрече в декабре 2016 года.

15 февраля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме, сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании. По словам собеседников NYT, общение происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации названы Флинн, бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа бизнесмен Пол Манафорт, бывший советник Картер Пейдж и политконсультант Роджер Стоун, все они отвергли обвинения в связях с российской разведкой как абсурдные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 100 медалей ОИ-2016 возвращены организаторам из-за ржавчины и появившихся пятен
2
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
3
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
4
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
7
Опрос: уровень поддержки Трампа достиг рекордно низкой отметки с момента инаугурации
Темы дня
Загрузка...
Реклама