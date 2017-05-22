Украинские силовики обстреляли Авдеевский коксохимзавод

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Украинские силовики из артиллерии обстреляли Авдеевский коксохимический завода, на его территории произошло возгорание. Об этом сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"С направления Константиновской трассы подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины) ведут артиллерийский обстрел в направлении Авдеевского коксохимического завода и района шахты Бутовской, - приводит данные командования Донецкое агентство новостей. - В результате обстрела на территории завода произошло возгорание".

Авдеевский коксохимический завод является крупнейшим в Европе и находится в непосредственной близости к линии соприкосновения. Основные виды продукции, выпускаемой на предприятии, являются: кокс, бензол сырой каменноугольный, серная кислота, аммония сульфат, феноляты, сырье для производства технического углерода и прочее.