Полиция осуществила в Манчестере контролируемый взрыв подозрительного предмета

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Полиция осуществила контролируемый взрыв в Манчестере в рамках расследования совершенного накануне в городе теракта.

Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера в Tweitter.

На данный момент не ясно, идет ли речь о подозрительном предмете или взрыв был сделан для того, чтобы попасть в помещение.

Помимо этого полиция произвела новые аресты. "Полиция произвела аресты, один в Уолли Рэндж и один в Фаллоуфилд, во время которого был сделан контролируемый взрыв в рамках расследования вчерашней ужасной атаки на "Манчестер-арене", - говорится в коммюнике. Ранее полиция сообщила о задержании 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе.

pic.twitter.com/CzJ1Cyjtfu — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.