Госдеп: проект бюджета на 2018 год направлен на "противостояние агрессии" РФ

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Проект бюджета Госдепартамента США на 2018 финансовый год (начинается 1 октября 2017 года) направлен в частности на "противостояние российской агрессии" в Евразии. Такую позицию высказал во вторник директор управления по вопросам выделения ресурсов на оказание иностранной помощи Госдепартамента США Хари Сестри в беседе с журналистами.
"Этот бюджет позволит противостоять агрессии и враждебному влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также укрепит национальную безопасность и защитит экономические интересы США в регионе", - утверждает он.
Сестри также пояснил, что предлагаемый бюджет позволит ведомству противостоять террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также коррупции по всему миру.
Согласно материалам, распространенным Госдепартаментом, в 2018 году может быть сокращено финансирование, выделяемое на работу со странами Европы и Евразии. Если в 2017 году эта цифра достигнет $494 млн 844 тысячи, то на 2018 финансовый год запрошено $470 млн 572 тысячи. То есть, сокращение составит более 24 млн.
При этом в пояснительных материалах подчеркивается, что Госдепартамент продолжит настаивать на выполнении Минских договоренностей, от этого, а также от "возвращения Украине" Крыма зависит снятие санкций с РФ. Кроме того, США будут и далее поддерживать проведение реформ на Украине, в Грузии и Молдавии.