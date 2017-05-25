По делу о теракте в Манчестере задержан седьмой подозреваемый

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании задержали седьмого подозреваемого во взрыве на концерте в Манчестере, унесшем жизни 22 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его сведениям, задержание произошло в городе Нанитон (графство Уорикшир, Англия). "На настоящий момент шесть мужчин и одна женщина задержаны в связи с расследованием (взрыва) и находятся под стражей для допроса", - цитирует агентство заявление полиции.