CNN: Сешнс при проверке на допуск к секретным материалам умолчал о встречах с послом РФ

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс не упомянул о состоявшихся в прошлом году встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком при прохождении проверки для получения доступа к секретным материалам. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные американского минюста.

По ее сведениям, перед тем как тот или иной человек получает доступ к секретным материалам, он должен известить ведомство о "всех контактах", которые он или члены его семьи имели с "правительствами зарубежных государств или их представителями" в течение последних семи лет. Тем не менее, по информации министерства, означенные встречи Сешнсом упомянуты не были.

Ранее сообщалось, что Сешнс не проинформировал коллег о своем разговоре с Кисляком во время слушаний, посвященных его утверждению на пост генпрокурора. В связи с этим представители Демократической партии в Конгрессе потребовали отстранить его от участия в расследовании предполагаемых связей команды Трампа с российскими официальными лицами, а также призвали к его отставке с занимаемой должности. В ответ Сешнс объявил, что более не будет участвовать в расследованиях, связанных с выборами.

Согласно утверждениям СМИ, у Сешнса состоялось по меньшей мере две встречи с Кисляком. Как заявил Трамп, первая была организована администрацией предыдущего президента страны Барака Обамы.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.